Zore o Omanu: Ljubeč mož, pokončen kristjan, dosleden domoljub

Ljubljana, 18. avgusta - Ob smrti staroste slovenske politike Ivana Omana se je odzval tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Na Twitterju je zapisal, da je bil Oman "ljubeč mož in skrben varuh svoji družini, pokončen kristjan, dosleden domoljub in preudaren politik". "In vedno kmet, ki stalno razmišlja, kako bi lahko njegovo posestvo napredovalo," je dodal.