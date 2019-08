NSi ob Omanovi smrti izpostavila njegovo vlogo pri demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije

Ljubljana, 18. avgusta - Ivanu Omanu so se z zapisom na Twiterju poklonili tudi v NSi. "V 90. letu starosti je umrl Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze. Bil je eden izmed ključnih ljudi pri demokratizaciji in osamosvajanju Slovenije. Naj počiva v miru," so zapisali, njegovim bližnjim pa izrekli iskreno sožalje.