Žalna knjiga v spomin Omanu na škofjeloški občini ter na sedežih SLS in NSi

Ljubljana, 19. avgusta - Na Občini Škofja Loka bo od danes do srede vpis v žalno knjigo v spomin pokojnemu Ivanu Omanu, enemu ključnih osamosvojiteljev Slovenije in soustanovitelju Slovenske kmečke zveze. Žalna knjiga bo v torek in sredo tudi na sedežih SLS in NSi, v hotelu Union v Ljubljani pa bo v torek popoldne v spomin pokojnemu Omanu tudi žalna seja omenjenih strank.