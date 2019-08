Umrl Ivan Oman, borec za pravice kmetov in starosta slovenske politične pomladi

Ljubljana, 18. avgusta - V soboto je umrl Ivan Oman, soustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze, so sporočili iz SLS. Bil je eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanju Slovenije, politični sopotniki in tekmeci pa se ga spominjajo kot treznega politika in velikega Slovenca. Njegovi komentarji aktualnih razmer so imeli vedno velik odmev.