Janša: Poslovil se je pogumen Slovenec

Ljubljana, 18. avgusta - V stranki SDS so ob smrti Ivana Omana zapisali, da se je poslovil starosta slovenske politične pomladi, ki je znal z jasno in kritično mislijo odločno izpostavljati smer, v katero bi moral iti narod, če bi želel doživeti blagostanje. Izrazili so hvaležnost za njegovo delo. Prvak stranke Janez Janša pa je zapisal, da se je poslovil pogumen Slovenec.