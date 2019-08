Židan: Slovenija z Omanom izgubila modrega in preudarnega človeka

Ljubljana, 18. avgusta - Slovenija je izgubila modrega in preudarnega človeka, je ob smrti Ivan Omana na Twitterju zapisal predsednik državnega zbora in stranke SD Dejan Židan. Kot je navedel, je bil Oman starosta slovenske politike, ustanovitelj in prvi predsednik SKZ/SLS ter poslanec prvega sklica DZ, njegovi družini in svojcem pa je izrekel iskreno sožalje.