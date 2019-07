Kmalu enomesečna popolna zapora Keltike v soteski Zala

Idrija, 18. julija - Državna cesta Keltika bo med Godovičem in Idrijo od 29. julija do 1. septembra popolnoma zaprta. De bi zagotovili varnost voznikov pred pogosto padajočim kamenjem v soteski Zala, tam gradijo zaščitno galerijo, ki jo bodo dokončali prihodnje leto. Prebivalci in podjetja na Idrijsko-Cerkljanskem se bodo morali tako spet sprijazniti z obvozi.