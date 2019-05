Zaradi gradnje galerije do konca leta zapore ceste med Godovičem in Idrijo

Ljubljana, 21. maja - Zaradi gradnje galerije v Zali bodo do konca leta potrebne polovične in popolne zapore ceste med Godovičem in Spodnjo Idrijo. Delno zaporo bodo vzpostavili danes in bo trajala do 29. decembra, pri čemer bo med 29. julijem in 1. septembrom cesta popolnoma zaprta. Dela v vrednosti 2,98 milijona evrov bo izvajalo podjetje Kolektor CPG.