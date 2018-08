S ponedeljkom bo odpravljena popolna zapora med Godovičem in Idrijo

Ljubljana/Idrija, 16. avgusta - S ponedeljkom bo na cesti med Godovičem in Idrijo odpravljena popolna zapora, ki so jo zaradi sanacije brežin v soteski Zala uvedli 23. julija. Vzpostavljen bo izmenični promet, ki ga bodo regulirali semaforji, napovedujejo na direkciji za infrastrukturo. Popolna zapora z obvozi je povzročala kar nekaj nevšečnosti prebivalstvu in gospodarstvu.