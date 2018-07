Zaradi sanacije brežin popolna zapora ceste med Godovičem in Idrijo

Idrija, 23. julija - Zaradi nujne sanacije brežin v soteski Zala bo od danes do 20. avgusta popolnoma zaprta cesta med Godovičem in Spodnjo Idrijo, ki je glavna prometna žila med osrednjo Slovenijo in območjem Idrijsko-Cerkljanskega. Zavarovanje brežin je nujno zaradi padanja skal, ki so v preteklih mesecih že padle na vozeče avtomobile, delo pa ni mogoče brez zapore.

Direkcija RS za infrastrukturo je v preteklih mesecih na cesti Spodnja Idrija-Godovič v Zali (Jelični vrh) zabeležila dva padca skal na vozeče vozilo in ocenila, da je za zagotavljanje varnosti in življenj uporabnikov nujna sanacija brežin. Tam je sicer predvidena izgradnja galerije, so pa postopki priprave projekta in izbire izvajalca še v teku, zato je pričetek gradnje predviden v prihodnjem letu, so pojasnili na direkciji.

Projektna rešitev za urgentno zavarovanje prometa pred padajočim kamenjem predvideva, da bodo na najbolj nevarnem previsnem delu skale vgrajeni podajno-lovilni sistemi ter sidrane in viseče mreže. S tem bo vzpostavljeno začasno varovanje prometa na cesti, hkrati pa bo s to rešitvijo zavarovano tudi območje načrtovanega gradbišča v času gradnje galerije.

Zavarovanje pred padajočim kamenjem bi sicer morali tako ali tako izvesti pred vzpostavitvijo gradbišča galerije in gre za poseg, zaradi katerega bi bila izvedena popolna zapora v sklopu gradnje galerije.

Glede na velikost območja in oceno zahtevnosti čiščenja ter ob predpostavki, da ne bo nepredvidenega krušenja večjih skal, ki bi ob padcu poškodovale vozišče, predvidevajo, da bodo dela končali do 20. avgusta. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko po 14 dneh uvedli izmenično enosmerni promet v nočnem času od 22. ure do 5. ure zjutraj, ko ne bo možno izvajati del na brežini in ko bodo večje labilne skale z brežine že odstranjene.

V času popolne zapore bo promet za osebna vozila in tovorna vozila do 7,5 tone preusmerjen na državne ceste na relaciji Godovič-Kalce-Logatec-Žiri-Idrija, kjer bo promet potekal dvosmerno in bo voden s pomočjo začasne prometne signalizacije.

Tovorna vozila nad 7,5 tone bodo preusmerjena na državne ceste na relaciji Kalce-Logatec-Unec-Postojna-Razdrto-Vipava-Nova Gorica-Kanal-Tolmin-Dolenja Trebuša-Idrija. Za intervencijska vozila na nujni vožnji bo omogočen obvoz preko občinskih cest.