Gospodarstvo opozarja na posledice popolne zapore ceste Idrija-Godovič

pripravilo gospodarsko uredništvo STA

Ljubljana, 12. julija - Zaradi pripravljalnih del za nujno sanacijo brežin v soteski Zala so danes uvedli polovično zaporo ceste med Godovičem in Idrijo, predvidoma 23. julija bo sledila tudi enomesečna popolna zapora. Tamkajšnje gospodarstvo se zaveda nujnosti urejenih prometnih povezav, a ob predvideni popolni zapori ceste opozarja na logistične težave zaradi obvozov.

Državna cesta med Idrijo in Godovičem je najpomembnejša prometna žila na Idrijskem in Cerkljanskem. Tega se zavedajo tudi na direkciji za infrastrukturo, ki od izvajalca zahteva izvajanje del ves svetli del dneva, s čimer bi čas trajanja popolne zapore prometa čim bolj skrajšali. Toda, kot pojasnjujejo na direkciji, se zaradi narave del in varnosti prometa popolni zapori ne bo mogoče povsem izogniti.

V času popolne zapore bo za ves promet nad skupno maso 7,5 ton predviden obvoz po državni cesti Logatec - Nova Gorica - Tolmin - Idrija, za vsa vozila do skupne mase 7,5 ton pa po državni cesti Logatec - Žiri - Govejk - Marof - Spodnja Idrija. Samo za potrebe dovoza materiala v Idrijo in odvoza izdelkov iz Idrije in v/iz Cerknega (ne za tranzitni promet) pa bo pod posebnimi pogoji dovoljena uporaba obvoza čez Kladje tudi za težek tovorni promet, in sicer izmenično - dopoldne po tri ure v eno in popoldne v drugo smer.

Gospodarstvo se sicer zaveda pomena urejenih in varnih cestnih povezav, predstavniki gospodarskih družb na Idrijskem in Cerkljanskem, katerih dejavnost je vitalno vezana na cesto skozi Zalo, pa opozarjajo na težave, ki jih bodo zaradi obvozov povzročali dodatni kilometri, časovne izgube in s tem povezani stroški.

Po besedah predsednik poslovodnega odbora Hidrie Iztoka Seljaka glede na logistične tokove Zala za Hidrio predstavlja ključni transportni koridor, skozi katerega gre na teden okoli 350 večinoma 20-tonskih tovornih vozil, torej okoli 5000 ton polizdelkov in izdelkov ter repromateriala za Hidriino proizvodnjo. Poudarja, da je Hidria eden največjih davkoplačevalcev v državi in s tem neposredno prispeva k izgradnji in vzdrževanju tovrstne infrastrukture, posledično pa upravičeno pričakuje njeno polno in stalno funkcionalnost.

"V tem primeru pa smo bili, žal, postavljeni pred izvršeno dejstvo, ni bilo nobenih pravočasnih usklajevanj z industrijo, da bi tako lažje minimizirali negativne vlive in posledice na gospodarstvo. Ta začasni prometni režim predstavlja velik problem pri zagotavljanju nemotenega poteka naše proizvodnje in zagotavljanju pravočasnih dobav našim kupcem še posebej glede na 'just in time' zahteve avtomobilske industrije," izpostavlja Seljak.

V Hidrii ocenjujejo, da se bodo zaradi obvozov časi dobave občutno podaljšali, in sicer od tri do štiri ure v eno smer, zato se jim zdi bistveno, da se obdobje trajanja zapor maksimalno skrajša. Upajo na skrajšanje obdobja popolne zapore na največ dva tedna, s čimer bi se izognili večjim motnjam.

"Zaradi kompleksnosti vplivov natančnejšo oceno stroškov popolne zapore ceste skozi Zalo na poslovanje v Hidrii še pripravljamo. V tem trenutku smo skupaj z našimi prevozniki intenzivno usmerjeni v iskanje najboljših rešitev. Glede na do zdaj prejete informacije naj bi morali vse stroške, ki bodo nastali zaradi zapore ceste, pokriti sami, ampak v normalno delujočih državah bi jih bi moral pokriti državni proračun in tako bi moralo biti tudi v tem primeru," poudarja Seljak.

Tudi za družbe koncerna Kolektor je prometna povezava med Idrijo in Godovičem ključnega pomena, saj se po tej cesti samo v Kolektor na delo dnevno pripelje okoli 300 zaposlenih, poleg tega pa v povprečju še 10 vlačilcev ter druga tovorna vozila, s katerimi pošiljajo v svet svoje izdelke in zagotavljajo material za proizvodnjo.

Kot poudarja direktor podjetja Kolektor Sikom Dejan Velikanje, se zavedajo, da je sanacija ceste potrebna, zavedajo pa se tudi posledic, ki jih prinaša popolna zapora ceste gospodarstvu. Te niso majhne, saj ocenjujejo, da lahko njihovi stroški na tedenski ravni znašajo nekaj deset tisoč evrov. Čeprav prihaja obdobje poletnih dopustov, ko bo delo nekoliko manj intenzivno, pa imajo veliko naročil, zato bo tudi čez poletje treba delati in bodo transporti nujno potrebni.

"Imeli smo premalo časa in informacija je bila precej pozna, da bi se na zaporo lahko ustrezno pripravili, saj logistika, potrebna za primerno organizacijo alternativ, zahteva svoj čas. Takoj smo stopili v kontakt s prevozniki, z vsemi poslovnimi partnerji in še vedno tečejo pogovori, kako omiliti škodo s ciljem, da bodo izdelki pravočasno pri naših kupcih. Naš primarni cilj je zagotoviti nemoteno proizvodnjo našim kupcem," poudarja Velikanje.

Ocenjujejo, da se bo čas transporta za vlačilce preko Nove Gorice podaljšal skupno za okoli šest ur oziroma za okoli 280 kilometrov. Časovno in po razdalji nekoliko ugodnejša se zdi različica izmeničnega prometa preko Kladja, kjer ocenjujejo, da bi se transportni čas podaljšal za štiri ure. Še vedno potekajo intenzivna usklajevanja s poslovnimi partnerji v iskanju najboljše rešitve.

Na vprašanje, kako bo podaljšan čas transporta vplival na proizvodnjo, v podjetju Kolektor Sikom pojasnjujejo, da v nekaterih delih proizvodnje že zdaj delajo triizmensko s sedemdnevnim urnikom, zato tu rezerv ni več. "Dobave kupcem potekajo po principu 'just in time', zato pričakujemo predvsem od prevoznikov, da bodo poiskali takšne rešitve, ki bodo omogočale, da bomo sledili našim kupcem tako, kot jim sledimo doslej. Ključno je, da ne ustavimo proizvodnje pri naših kupcih," poudarja Velikanje.

V Eti Cerkno so povedali, da se po državni cesti skozi Zalo za potrebe oskrbe Etine proizvodnje z materiali ter za transport njenih izdelkov v svet mesečno prepelje okoli 100 tovornjakov z osno obremenitvijo nad osem ton in prikoličarjev. Menijo, da je popolna zapora nesprejemljiva, saj so iz neuradnih virov izvedeli, da bi bila lahko dela izvedena tako, da bi bila popolna zapora samo sedem noči.

Obvoz preko Nove Gorice in Tolmina ter obratno zanje predstavlja dodatnih 192 kilometrov, kar v enem mesecu predstavlja 19.200 kilometrov oz. dodatnih 400 ur vožnje, dobava strateškemu kupcu se tako podaljša s sedanjih 16 na 22 do 24 ur, dodatno gospodarsko škodo podjetju pa bi predstavljala tudi nepravočasna dobava materiala za proizvodnjo.

Podjetje Nomago, ki je izvajalec avtobusnih prevozov tudi na Idrijskem in Cerkljanskem, v času dopustov oz. šolskih počitnic prepelje iz in v Idrijo na vse destinacije, kamor vozijo, med 200 in 250 potnikov dnevno. Zaradi kolektivnih dopustov v nekaterih tamkajšnjih podjetjih bo v zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta to število nekoliko manjše, po drugi strani pa bodo v tem času potekali poletni festivali, kot je na primer Metal Days, zaradi katerega pa število potnikov skokovito naraste, kar bodo morali upoštevati pri iskanju začasnih rešitev v času zapor prometa skozi Zalo.

"Ker predvideni obvoz za vozila nad 7,5 ton prek Postojne, Ajdovščine, Nove Gorice in Tolmina z vidika izvajanja avtobusnih prevozov ne pride v poštev, za avtobusne prevoze z občinsko upravo v Idriji pospešeno iščemo izvedljive in za potnike najprimernejše rešitve, saj si želimo, da bi to zaporo potniki čim manj občutili," pojasnjuje glavni izvršni direktor podjetja Sandi Brataševec.

Na tej liniji sicer podjetje izvaja koncesijsko storitev avtobusnih prevozov v obliki gospodarske javne službe, zato jim bo država za morebitno večje število kilometrov v tem času strošek povrnila. Vendar si želijo skupaj z Občino Idrija ter pristojnimi službami poiskati takšne rešitve, da bi bil tudi ta strošek čim manjši, še pojasnjujejo.