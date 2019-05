Zaradi del tudi letos zapore ceste med Godovičem in Idrijo

Ljubljana/Idrija, 15. maja - Letos se nadaljuje obnova ceste med Godovičem in Idrijo, in sicer bodo gradili galerijo v Zali. Od 21. maja bo polovična zapora ceste, ki bo trajala do 29. decembra, pri čemer bo med 29. julijem in 1. septembrom popolna zapora. Pozimi dela niso predvidena, nadaljevala se bodo v letu 2020.