Priprave na popolno zaporo ceste v Zali med gradnjo zaščitne galerije

Idrija, 8. junija - Na državni cesti med Idrijo in Godovičem v delu skozi sotesko Zale gradijo zaščitno galerijo, zato je tam od 21. maja polovična zapora z izmeničnim enosmernim prometom. Prvi del gradnje bo trajal do konca leta, največ težav v prometu pa je pričakovati od 29. julija do 1. septembra, ko bo veljala popolna zapora prometa. Priprave na to že potekajo.