2TDK izbral izvajalce za osemmilijonsko gradnjo mostov in galerije Glinščica

Ljubljana, 20. junija - Družba 2TDK je javno naročilo za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira med Divačo in Koprom oddala podjetjem Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel. Kot so sporočili iz projektnega podjetja, so podjetja oddala ponudbo v vrednosti 7,96 milijona evrov.