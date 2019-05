Vlada in 2TDK podpisala koncesijsko pogodbo za drugi tir

Ljubljana, 9. maja - Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, generalni direktor 2TDK Dušan Zorko in direktor 2TDK Marko Brezigar so danes podpisali koncesijsko pogodbo za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. Po besedah Bratuškove so s tem še korak bližje uspešni izvedbi projekta, Zorko pa je dodal, da 2TDK s tem dobiva vsebino.