Vlada sprejela temelje za podelitev koncesije za drugi tir podjetju 2TDK

Ljubljana, 4. aprila - Vlada je danes izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom proge Divača-Koper, ki določa temelje koncesijskega razmerja med državo in projektnim podjetjem 2TDK. Na njeni podlagi bo sklenjena koncesijska pogodba. Koncesijsko razmerje bo sklenjeno za 45 let, so iz vladnega urada za komuniciranje sporočili prek Twitterja.