Družba 2TDK objavila naročilo za gradnjo mostov in galerije Glinščica

Ljubljana, 28. marca - Družba 2TDK, ki jo je vlada ustanovila za vodenje projekta drugi tir med Divačo in Koprom, je objavila javno naročilo za gradnjo mostov in galerije Glinščica, ki bodo del omenjenega projekta. Podjetja morajo ponudbo oddati do 10. maja, merilo za izbiro pa bo najnižja ponudbena cena brez DDV.