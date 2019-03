Na javni razpravi o drugem tiru med drugim v ospredju dvotirnost proge

Ljubljana, 21. marca - Poslanci, predstavniki civilne družbe in gospodarstva so na javni razpravi o drugem tiru predvsem ponovili že znana stališča do projekta. Zlasti civilna družba je pozvala k gradnji dvotirne proge med Divačo in Koprom, ob čemer je ministrica Alenka Bratušek zatrdila, da so s pripravo dokumentov za dvotirnost na ministrstvu že začeli.