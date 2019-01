Nova nadzornika 2TDK Matej Pirc in Damijan Brulc

Ljubljana, 9. januarja - Vlada je na današnji dopisni seji na njuno željo odpoklicala predsednika nadzornega sveta družbe 2TDK Sama Logarja in člana nadzornega sveta Marka Jakliča. Za nova člana nadzornega sveta projektnega podjetja za gradnjo drugega tira Divača-Koper je za pet let imenovala Mateja Pirca, ki bo tudi predsednik nadzornega sveta, in Damijana Brulca.