V poslovodstvu družbe 2TDK še Dušan Zorko in Marko Brezigar

Ljubljana, 28. decembra - Nadzorni svet 2TDK je v četrtek za nova člana poslovodstva soglasno imenoval Dušana Zorka in Marka Brezigarja. Kot so sporočili iz družbe, ustanovljene za vodenje projekta drugi tir Divača-Koper, poslovodstvu v novem letu ne bo manjkalo izzivov, med drugim se bo soočilo z zapiranjem finančne konstrukcije in zagotavljanjem virov financiranja.