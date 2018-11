Svet za civilni nadzor nad drugim tirom ne dobi podatkov o smotrnosti porabe denarja

Ljubljana, 19. novembra - Projektni svet za civilni nadzor nad projektom gradnje drugega železniškega tira med Divačo in Koprom od pristojnih še ni dobil podatkov, iz katerih bi bilo razvidno, kako smotrno je bil do uveljavitve zakona o drugem tiru porabljen denar za ta projekt, so opozorili ob objavi prvega poročila.