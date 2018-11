Delo: Z vizijo in pogumom (19. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Minula štiri leta so bila občinskim blagajnam zelo naklonjena. Od evropskega denarja do izjemne gospodarske rasti. Če so se v prejšnjem mandatu spopadali z brezposelnostjo, se je v tem kot največji problem kazalo pomanjkanje delovne sile. Ni razloga za paniko, je pa priložnost za razmislek, kako naprej, v Delu piše Uroš Urbas.