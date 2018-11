Finance: Zoran nepremagljivi (19. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Lokalne volitve so za nami in Zoran Janković je spet zmagal v Ljubljani. Že petič zapored, če upoštevamo tudi nadomestne volitve leta 2012. Tokratna Jankovićeva zmaga je v resnici še močnejša od prejšnjih - tokrat je namreč SDS v ogenj poslala politika iz prve lige in ne kar nekoga, piše Jurij Šimac v Financah.