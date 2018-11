Dnevnik: Janković pozdravil Logarja že v prvem krogu (19. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Zoran Janković se je sprehodil že do svojega četrtega mandata, ki ga bo podkrepil z večino v mestnem svetu. Tako si bo lahko Janković privoščil v opoziciji pustiti Levico, LMŠ in SMC, odprto pa je sodelovanje s SD, ki je skupaj z DeSUS zagotavljala večino v mestnem svetu. Za Jankovića so se volitve iztekle idealno, v Dnevniku piše Peter Pahor.