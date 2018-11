Finance: Migranti in pokojnine (20. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Demografija. Beseda, ki strese. Ob kateri se vprašam, kakšno pokojnino bom imela. Kako kakovostno bom živela. Napovedi so črnoglede. Če ne bomo kaj temeljito spremenili. To ne pomeni nacionalizirali in v pokojninsko blagajno prejemali dividende državnih družb, v Financah piše Tanja Smrekar.