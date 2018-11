Delo: V tonih zgrešene govorice (19. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - O odstopljenemu ministru za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marku Bandelliju sicer ne bi želeli govoriti niti slabo niti osebno. Zanimiv je kot sindrom javne osebe, ki je javni prostor in javni interes poosebila ter med občim in zasebnim napravila zelo očitno osebno carino, v Delu piše Janez Markeš.