Primorske novice: Preudarno v prihodnost (20. 11.)

Koper, 19. novembra - Volivci in volivke sedmih občin v osrednjem delu Primorske so v nedeljo izvolili že skoraj vse. Edina izjema je sežanska občina, kjer se bosta najmočnejša županska kandidata pomerila še enkrat. Drugod so najvišjo funkcijo v občini oddali kar dosedanjim prvim možem in ženam, v Primorskih novicah piše Marica Uršič Zupan.