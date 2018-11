Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (17. in 18. 11.)

Ljubljana, 19. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale, da so v Sloveniji potekale lokalne volitve, na katerih so volivci v 212 občinah izvolili nove župane in občinske svetnike. Po neuradnih podatkih se je volitev udeležilo več kot 40 odstotkov volivcev, v prestolnici pa naj bi po doslej znanih podatkih zmagal Zoran Janković.