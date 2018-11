Minister Česnik v Trstu o težavah Slovencev v Italiji

Trst, 9. novembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik se je danes v Trstu s Slovenci v Italiji pogovarjal o vprašanjih, s katerimi se sooča slovenska manjšina, gospodarski problematiki in položaju osrednjih kulturnih organizacij. Minister je po prvih srečanjih dejal, da je njegov vtis o pogovorih pozitiven, saj so nakazali možne rešitve.