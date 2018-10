Bulčeva in Bratuškova na spoznavnem srečanju tudi o drugem tiru

Ljubljana, 26. oktobra - Evropska komisarka za promet Violeta Bulc in infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek sta na spoznavnem srečanju razpravljali tudi o projektu drugi tir med Divačo in Koprom. Po besedah Bratuškove ju pri projektu čaka še nekaj izzivov, a sta ga odločeni pripeljati do konca. Bulčeva je prvo srečanje sicer opisala kot neposredno in konstruktivno.