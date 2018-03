Pravnika Zagorc in Toplak dopuščata možnost vpliva DZ na datum ponovljenega referenduma

pripravila Mojca Zorko

Ljubljana, 22. marca - Nekaj dvignjenih obrvi je povzročila odločitev ustavnega sodišča, po kateri bo ponovljeni referendum o zakonu o drugem tiru razpisala Državna volilna komisija, in ne državni zbor, kot to predvideva ustava. Pravnika Saša Zagorc in Jurij Toplak pa ob tem dopuščata možnost razlage, po kateri lahko DZ sam določi datum referenduma.