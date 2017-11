Dnevnik: Kdor nima dovolj ničel, je ničla (7. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Nekatere vlade z željo, da v državo privabijo kapital, naložbe in s tem zagotovijo delovna mesta, znižujejo davke, odobravajo takšne in drugačne subvencije. Poleg tega spreminjajo prostorske načrte, pod mizo odobravajo davčne popuste in izjeme, nekatere pa tudi prodajajo državljanstva, v Dnevniku piše Vojko Flegar.