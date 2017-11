Maribor, 6. novembra - Eden bolj izvirnih cinizmov, ki se pojavljajo v političnem žargonu, pravi, da kdor želi pomesti zadeve pod preprogo, ustanovi preiskovalno komisijo. In Slovenci smo to disciplino v svoji demokratični zgodovini izpopolnili skoraj do popolnosti, v Večeru piše Aleš Kocjan.