Delo: Dober večer, življenje (6. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Med dober večer in lahko noč se raztezajo tista leta, na katera mladi, zaposleni in politiki, največkrat pozabijo. A je v Sloveniji vedno več takih, ki jih štejejo čez 65. Prej ali slej pride trenutek, ko telo obnemore. Slovenija na toliko obnemoglih in bolnih, kot jih predvidevajo demografske napovedi, ni pripravljena, piše v Delu Milena Zupanič.