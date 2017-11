Delo: Šele dobro smo začeli (6. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Ko smo pred poldrugim letom objavili panamske dokumente, so se rodile številne teorije zarot o tem, zakaj novinarji nis(m)o razkrili davčnih in lastniških ekskurzij Američanov. Bojda je bila za to kriva celo ameriška obveščevalna agencija in prav nič ni zaleglo pojasnjevanje, da se je nekaj ameriški "tarč" ujelo, piše v Delu Anuška Delić.