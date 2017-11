Dnevnik: Usvojena lekcija (6. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Pol desetletja trajajoča saga se končuje. V nekaj dneh bo začela veljati nova gradbena in prostorska zakonodaja, ki jo bomo začeli uporabljati sredi prihodnjega leta. Ob močnih pritiskih gradbenih in prostorskih strokovnjakov so se vlada in poslanci državnega zbora nazadnje odločili za politiko majhnih korakov, piše v Dnevniku Marjeta Kralj.