Večer: Stisk roke (6. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Brez pomoči na domu bi bilo težko, pravijo tisti, ki so se odločili sprejeti - in tudi plačevati - tovrstno možnost ohranjanja samostojnosti, ko življenjske moči opešajo in bolezen ter starostne tegobe potrkajo na vrata. Preživeti jesen življenja ob domačem ognjišču je želja mnogih, piše v Večeru Slavica Pičerko Peklar.