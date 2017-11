Delo: Vreme za mir (7. 11.)

Ljubljana, 6. novembra - Povprečne globalne koncentracije ogljikovega dioksida so dosegle 403,3 delca na milijon, za normalno preživetje človeštva pa bi se morale znižati pod 350. To leto bo drugo ali tretje najtoplejše v zgodovini meritev, lansko namreč ostaja prvo. A to le redkim nekaj pove, v Delu piše Borut Tavčar.