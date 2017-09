Janković po srečanju s Cerarjem in njegovo ekipo izrazil podporo drugemu tiru

Ljubljana, 15. septembra - Premier Miro Cerar z ekipo je stališča vlade in SMC glede projekta drugi tir danes predstavil na pogovorih v ljubljanski mestni hiši. Župan Zoran Janković je projektu izrazil močno podporo, referendum pa označil za nepotreben. "Drugi tir je v programu že 15 let in če bi jaz postal 2011 predsednik vlade, bi se že vozili po njem," je dejal.