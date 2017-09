Piratska stranka zahteva objavo vladnih podatkov za izračun stroškov drugega tira

Ljubljana, 14. septembra - Piratska stranka Slovenije zahteva, da vlada nemudoma objavi dokumente in podatke, na podlagi katerih so naredili izračun stroškov celotnega projekta drugega tira. Zahtevo so jim poslali pred tremi dnevi, danes pa vlado in infrastrukturno ministrstvo ponovno pozivajo k takojšnji objavi teh podatkov.