Več kot 250.000 šolarjev zakorakalo v novo šolsko leto

pripravila Sonja Poznič Cvetko

Ljubljana, 1. septembra - Za več kot 250.000 šolarjev se je danes začelo novo šolsko leto, za njihovo varnost v prometu so poskrbeli številni policisti, redarji in prostovoljci. Nekatere od njih sta na ljubljanskih šolah obiskala tudi premier Miro Cerar in šolska ministrica Maja Makovec Brenčič in jim zaželela veliko znanja in veselja.