Makovec Brenčičeva: Znanje je naložba za življenje

Ljubljana, 31. avgusta - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič je v poslanici ob začetku novega šolskega leta, ki se začne v petek, učencem in dijakom svetovala, da ne pozabijo, da je izobrazba zelo pomembna, znanje pa naložba za življenje. Izpostavila je medvrstniško nasilje, o katerem se je treba odkrito pogovarjati in iskati rešitve.