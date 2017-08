Šolsko ministrstvo in založniki še vedno z različnimi mnenji o učbeniški politiki

Ljubljana, 30. avgusta - Šolsko ministrstvo in založniki ostajajo na nasprotnih bregovih glede financiranja in stanja učbeniških skladov. Na ministrstvu trdijo, da je s prihajajočim začetkom šolskega leta končana obnova skladov, založniki pa opozarjajo, da novi model financiranja gradiv ne omogoča njihovega trajnostnega upravljanja in da v učbeniški politiki vlada kaos.