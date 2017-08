Dars opozarja na povečan promet in prometne konice ob začetku šolskega leta

Ljubljana, 31. avgusta - Promet se bo s pričetkom šolskega leta ob koncih tedna umiril, povečale pa se bodo dnevne prometne konice v jutranjih in popoldanskih urah med tednom, opozarjajo na Darsu. Močno povečan promet na avtocestah in mestnih vpadnicah pričakujejo predvsem v prvem tednu šolskega leta, in sicer med 6. in 8. uro zjutraj ter med 15. in 17. uro popoldne.