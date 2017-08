Spet v šolo: Uvajanje pomemben del vstopa otroka v vrtec ali šolo

Ljubljana, 31. avgusta - Za otroke, ki gredo prvič v vrtec ali šolo, je novo okolje precejšnja sprememba, zato vrtci takšnim otrokom omogočajo postopno privajanje. Pristopi in čas trajanja so od vrtca do vrtca različni, vsem pa je skupna želja, da bi se otrok čim prej in brez večjega stresa navadil na novo okolje, vzgojiteljice in sovrstnike.