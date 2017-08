Györkös Žnidarjeva ob prvem šolskem dnevu poziva vse udeležence v prometu k strpnosti in previdnosti

Ljubljana, 28. avgusta - Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar v poslanici ob prvem šolskem dnevu poziva vse udeležence v prometu k strpnosti in previdnosti ter obzirnemu ravnanju, še posebej v bližini šol in ob šolskih poteh. Obenem pa staršem svetuje, naj svoje otroke poučijo o pravilnem ravnanju v prometu in spoštovanju cestnoprometnih predpisov.