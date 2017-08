Ob začetku šolskega leta morajo najgloblje seči v žep starši otrok v zadnji triadi

Ljubljana, 28. avgusta - Čeprav bodo v novem šolskem letu učna gradiva za prvošolce brezplačna, bodo morali starši za ostale šolske potrebščine še vedno seči v žep. Starši bodočih prvošolcev lahko za to odštejejo okoli 60 evrov in več. Še dražje je v višjih razredih, najdražji je osmi razred, kjer cene delovnih zvezkov lahko dosežejo tudi do 140 evrov.