Investicija v drugi tir po mnenju GZS strateškega pomena

Ljubljana, 1. septembra - GZS podpira vladni projekt izgradnje drugega tira, saj meni, da gre za investicijo strateškega pomena. Obenem od zdajšnje in naslednjih vlad pričakuje transparentno, kakovostno in racionalno izvedbo projekta s ciljem čim manjše obremenitve javnih financ oziroma davkoplačevalcev, so v komentarju poudarili na zbornici, ki se je vključila v kampanjo.