Cerar in Leben ponovno opozorila na škodljive posledice referenduma o zakonu o drugem tiru

Ljubljana, 17. maja - Do referenduma o zakonu o drugem tiru po besedah premierja Mira Cerarja ne sme priti, saj bi to ustavilo projekt, za katerega so si prizadevale vse dosedanje vlade. Tisti, ki podpise zbirajo, delajo v škodo Slovenije in ne proti vladi, je bil jasen. Državni sekretar Jure Leben je dodal, da projekt ne sme biti prepuščen političnim preračunavanjem.