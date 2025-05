Asociacija po referendumu opozarja na netransparentno podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikov

Ljubljana, 12. maja - V društvu Asociacija, edini organizaciji s področja kulture in edini pravni osebi med organizatorji referendumske kampanje za zakon o dodatku k pokojninam umetnikov, po referendumski zavrnitvi zakona opozarjajo, da se bodo dodatki k pokojninam še naprej podeljevali netransparentno. Obenem pa so kritični do predlagane pokojninske reforme.